Ben van Beurden stopt aan het einde van dit jaar als CEO van Shell, heeft het bedrijf bekendgemaakt. Hij is dan negen jaar de hoogste baas geweest bij het concern, waarvoor hij veertig jaar werkte.

Van Beurden wordt per 1 januari 2023 opgevolgd door Wael Sawan.

Onder Van Beurden werd het hoofdkantoor van het van oudsher Brits-Nederlandse Shell verplaatst van Den Haag naar Londen en verloor Shell een historische rechtszaak die de boeken ingaat als de milieuzaak.

"Het is een voorrecht en eer geweest om Shell bijna vier decennia te dienen en de afgelopen negen jaar leiding te hebben gegeven aan het bedrijf", zegt Van Beurden. Hij zal als adviseur van het bestuur nog tot juni 2023 verbonden blijven aan Shell. Daarna verlaat hij het bedrijf helemaal.

Zijn opvolger Sawan werkt inmiddels 25 jaar bij Shell, in verschillende functies. Hij is geboren in Beiroet en heeft zowel de Libanese als Canadese nationaliteit.

Van Beurden heeft relatief lang aan het roer van voorheen Koninklijke Shell gestaan, zijn voorganger Peter Voser bekleedde die positie nog geen vier jaar. Diens voorganger, Jeroen van der Veer, was vijf jaar CEO van Shell.