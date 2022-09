De werkloosheid is in augustus naar 3,8 procent gestegen. Het betekent dat nu 378.000 mensen werkloos thuiszitten. Het is de vierde maand op rij dat het aantal werklozen stijgt, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Dat het aantal werklozen stijgt, komt onder meer doordat meer mensen op zoek zijn gegaan naar een baan. Wie niet recent naar werk heeft gezocht, wordt namelijk niet gezien als werkloos.

Een andere oorzaak dat de werkloosheid stijgt, is dat er minder mensen aan het werk zijn. Het aantal werkenden daalde in de afgelopen drie maanden met gemiddeld drieduizend per maand.

Dat is een opvallende ontwikkeling, omdat het aantal mensen met een baan sinds mei vorig jaar juist continu steeg. Aan die stijging is voorlopig een einde gekomen. Dit laatste komt vooral doordat er minder jongeren tot 25 jaar aan het werk waren.

Ondanks de stijging van het aantal werklozen daalt het aantal mensen met een WW-uitkering. Uit cijfers van het UWV blijkt dat er eind augustus 152.000 WW-ontvangers waren. Dat waren er ruim 5.000 minder dan een maand eerder.

Volgens UWV-econoom Rob Witjes komt dit waarschijnlijk doordat jongeren vaak geen recht hebben op een WW-uitkering. Een andere mogelijke oorzaak is dat zij hun baan opzeggen om meer tijd te hebben voor de zoektocht naar een andere baan. Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt is er veel werk beschikbaar.