Het aantal werklozen is in augustus verder toegenomen tot 378.000, zo meldt statistiekbureau CBS donderdag. Dat is 3,8 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen steeg over de afgelopen drie maanden gemiddeld met 18.000 per maand. Meer mensen gingen op zoek naar werk, maar vonden geen baan. Ook het baanverlies nam toe.

Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar nam in de afgelopen drie maanden voor het eerst sinds mei 2021 licht af, met gemiddeld 3.000. De toename van de werkloosheid leidde niet tot meer WW-uitkeringen. Het UWV registreerde eind augustus 152.000 lopende WW-uitkeringen.

In augustus hadden 3,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,3 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht naar werk of niet direct beschikbaar zijn. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.