McDonald's houdt de deuren van al zijn ongeveer twaalfhonderd filialen in het Verenigd Koninkrijk maandag tot in ieder geval 17.00 uur gesloten in verband met de uitvaart van koningin Elizabeth, zo meldt de Amerikaanse fastfoodketen op Twitter.

"Al onze Britse vestigingen zullen tot 17.00 uur gesloten zijn, om iedereen de kans te geven Hare Majesteit koningin Elizabeth II respect te betonen", schrijft McDonald's.

Maandag 19 september is een nationale vrije dag in het VK. Ook zaken als Harrods, Marks & Spencer en Primark blijven dicht. Op de Londense aandelenbeurs ligt de handel stil. De Britse overheid laat het aan bedrijven of ze al dan niet de deuren sluiten.

McDonald's zegt dat de filialen van middernacht tot in ieder geval 17.00 uur dicht zijn. Of direct daarna weer wordt opgestart, verschilt per filiaal.