De totale studieschuld in ons land is opgelopen tot bijna 26 miljard euro. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2015, meldt statistiekbureau CBS donderdag. Ook blijkt dat de gemiddelde studieschuld van (oud-)studenten begin dit jaar 700 euro hoger was dan een jaar eerder.

Sinds de invoering van het leenstelstel in 2015 is de studieschuld van studenten gestegen naar gemiddeld bijna 16.000 euro. De totale studieschuld loopt elk jaar op en is inmiddels twee keer zo hoog als in 2015.

Mensen tussen de 25 en 30 jaar hadden begin dit jaar de grootste studieschuld, waarbij de schuld van mannen vaak wat hoger was dan die van vrouwen.

Bijna een op de tien Nederlanders (1,6 miljoen) sleept momenteel een studieschuld met zich mee. Dat zijn er net zo veel als een jaar geleden. Het is voor het eerst in jaren dat het aantal Nederlanders met een studieschuld niet steeg.

Soms gaat het om kleine bedragen. Zo stond bij 8 procent minder dan 500 euro open. Maar het aantal (oud-)studenten met een hoge studieschuld is dit jaar toegenomen. Begin 2022 hadden bijna 300.000 mensen minimaal 30.000 euro studieschuld. Dat zijn er 180.000 meer dan in 2015.