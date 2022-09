De EU wil meer belasting voor fossiele bedrijven, een prijsplafond voor stroom en een verplichte energiebesparing. Dat zijn de belangrijkste maatregelen om de torenhoge energieprijzen te beteugelen. Die prijzen zijn de laatste maanden hard opgelopen, waardoor veel huishoudens in betalingsproblemen zijn gekomen.

Voor 1 megawattuur elektriciteit komt een prijsplafond van 180 euro. Het betekent minder winst voor kerncentrales en producenten van zonne- of windenergie, omdat landen de inkomsten boven de 180 euro mogen innen bij deze bedrijven. Dat geld gaat naar huishoudens die moeite hebben om de energierekening te betalen. De energiebedrijven maken nu nog buitengewone winsten door de huidige marktomstandigheden.

Het prijsplafond moet uiterlijk 1 december ingaan en stopt uiterlijk eind maart 2023. Een maand eerder vindt een evaluatie plaats. Woensdagmiddag was de prijs voor een megawattuur stroom op de toonaangevende Duitse handelsbeurs bijna 370 euro.

Plannen voor een prijsplafond voor gas zijn er op dit moment niet. Daar loopt nog een onderzoek naar.

Minder winst voor fossiele bedrijven

Wel krijgen gasbedrijven, samen met kolen en oliebedrijven, andere beperkingen opgelegd. Als hun winsten over dit jaar meer dan 20 procent hoger zijn dan de gemiddelde winst van de voorbije drie jaar, moeten ze 33 procent belasting betalen over die extra winst. Deze maatregel geldt één jaar.

Het prijsplafond en het afromen van de winsten moeten samen 117 miljard euro opleveren in de hele EU. Dat geld moet dan gaan naar huishoudens en bedrijven die worstelen om elke maand de energierekening te kunnen voldoen. Te denken valt aan inkomenssteun, kortingen, maar ook investeringen in duurzame energie. Hoeveel geld deze maatregelen in Nederland opleveren, is nog niet duidelijk.

Volg dit onderwerp Volgen Krijg een melding bij nieuwe verhalen

Verder adviseert de EU de lidstaten om hun stroomverbruik met 10 procent terug te brengen. Voor de piekuren geldt een minder strenge beperking: een daling van 5 procent. Maar de besparing in de piekuren is wel een verplichting.

Met de plannen wil Brussel mensen met geldproblemen helpen. Alleen al in Nederland zijn er honderdduizenden huishoudens die in de armoede terecht dreigen te komen, doordat ze honderden euro's per maand extra moeten betalen voor stroom en gas.

De lidstaten moeten de plannen nog goedkeuren. Ze praten hierover op vrijdag 30 september.

Het Nederlandse kabinet is ingenomen met de Europese voorstellen, maar vindt dat de aandacht vooral moet uitgaan naar het verlagen van het energieverbruik, vindt energieminister Rob Jetten. Daarmee pak je volgens hem het probleem bij de bron aan en kun je de grootste impact maken.