Meer belasting voor fossiele bedrijven, een prijsplafond voor stroom en een verplichte energiebesparing. Dat zijn de belangrijkste maatregelen die de EU wil nemen om de torenhoge energieprijzen te beteugelen. Die prijzen zijn de laatste maanden hard opgelopen, waardoor veel huishoudens in betalingsproblemen zijn gekomen.

Voor een megawattuur elektriciteit komt een prijsplafond van 180 euro. Het betekent minder winst voor kerncentrales en producenten van zonne- of windenergie, omdat landen de inkomsten boven de 180 euro mogen innen bij deze bedrijven. Dat geld moet gaan naar huishoudens die moeite hebben de energierekening te betalen.

Plannen voor een prijsplafond voor gas zijn er op dit moment niet. Daar loopt nog een onderzoek naar.

Wel krijgen gas- en oliebedrijven andere beperkingen opgelegd. Als hun winst over dit jaar meer dan 20 procent hoger is dan de gemiddelde winst van de voorbije drie jaar, moeten ze 33 procent extra belasting betalen over die extra winst.

Verder adviseert de EU dat landen hun stroomverbruik terugbrengen met 10 procent. In de piekuren is dat wat lager, namelijk 5 procent. De besparing in de piekuren is echter wel een verplichting.

Met de plannen wil Brussel zorgen dat Europeanen minder moeite hebben met het betalen van de energierekening. Alleen al in Nederland zijn er honderdduizenden huishoudens die in de armoede terecht dreigen te komen doordat ze honderden euro's per maand extra moeten betalen voor stroom en gas.

De plannen moeten nog worden goedgekeurd door de lidstaten. Zij praten hierover op vrijdag 30 september.