5,3 miljoen passagiers reisden in de maand augustus van, naar of via luchthaven Schiphol. In dezelfde maand in 2019, nog voor de coronacrisis uitbrak, waren het er 6,8 miljoen.

Dat maakt Schiphol bekend op een dag waarop reizigers weer in lange rijen aansluiten om vanaf de Amsterdamse luchthaven te vertrekken.

In coronajaar 2020 reisden in vakantiemaand augustus nog geen 1,9 miljoen mensen via Schiphol. En in 2021 waren dat er 3,8 miljoen.

Het aantal vluchten kwam vorige maand uit tegen de 38.000, waar dat er in 2019 nog ruim 45.000 waren.