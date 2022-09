Jumbo-topman Frits van Eerd zit nog altijd vast vanwege mogelijke betrokkenheid bij een grote witwaszaak. Dat melden diverse media, waaronder het FD. Van Eerd werd dinsdag opgepakt bij een inval van de FIOD en politie.

De supermarktbaas is samen met acht anderen opgepakt, omdat hij mogelijk betrokken is bij het witwassen van grote sommen geld. Dit zou zijn gebeurd via onder meer de autohandel, vastgoed en sponsorcontracten in de motorsport. Van Eerd is een groot liefhebber van auto- en motorsport en sponsort deze ook.

Het Openbaar Ministerie wil niet bevestigen dat Van Eerd nog vastzit. Ook een woordvoerder van Jumbo wil dat niet. Wel wijst de supermarktketen erop dat het onderzoek naar de witwaspraktijken niets met het bedrijf te maken heeft.