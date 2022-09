Goed nieuws voor bezorgers van onder meer Gorillas, Flink en websuper Picnic: zij hebben voortaan recht op weekendtoeslagen. Ze moeten namelijk worden betaald volgens de supermarkt-cao.

Tot nu toe viel personeel van flitsbezorgers en online supermarkten onder een andere cao dan medewerkers van reguliere supermarkten. Maar het ministerie van Sociale Zaken heeft nu besloten dat dit verschil van tafel moet.

Het grootste verschil tussen beide cao's is de weekendtoeslag. Voortaan krijgen medewerkers van bijvoorbeeld Picnic, Getir en Gorillas die wel. Ook de medewerkers die voor de online activiteiten van Jumbo werken, krijgen voortaan dezelfde voorwaarden als de collega's in de reguliere supermarkten. Daar zat tot dusver verschil in.

Ook krijgen medewerkers van flitsbezorgers en websupers voortaan een toeslag als ze na 22.00 uur werken en zijn er verschillen qua pensioenopbouw, meldt FNV. Qua loon zijn de verschillen volgens de vakbond beperkt. De nieuwe regels gelden vanaf 12 september.