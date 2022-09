Franse huishoudens en bedrijven worden het komende half jaar actief gevraagd minder stroom te gebruiken. De beheerder van het Franse elektriciteitsnet wil zo vermijden dat het stroomnet plaatselijk moet worden uitgeschakeld omdat er te weinig stroom is.

Hoewel heel Europa met een energiecrisis kampt, komt daar in Frankrijk nog een probleem bovenop. Energiebedrijf Électricité de France heeft onverwacht een aantal reactoren van kerncentrales uitgeschakeld voor onderhoud. Dit duurt langer dan verwacht.

Volgens netbeheerder Réseau de Transport d'Électricité is het tussen oktober en maart belangrijk om extra waakzaam te zijn. De netbeheerder wil op dagen dat er te weinig aanbod is een alert versturen waarmee bedrijven en huishoudens ertoe worden opgeroepen minder stroom te verbruiken omdat er te weinig aanbod is.

In het uiterste geval kan de organisatie grote verbruikers enkele uren afschakelen, de spanning op het net verlagen of het elektriciteitsnet plaatselijk twee uur uitschakelen.