Vandaag is het opnieuw druk op luchthaven Schiphol. Voor wie in Vertrekhal 1 of 3 moet zijn, begint de reis buiten op de luchthaven. Dat laat een woordvoerder van Schiphol desgevraagd aan NU.nl weten.

"Het is wederom druk en er zijn rijen, maar mensen kunnen wel langzaam doorlopen", zegt de woordvoerder. Buiten staan tenten. Als het regent, staan de wachtenden dus droog.

Sinds de meivakantie is het raak op Schiphol. De inzet van beveiligers is op drukke momenten te beperkt om het aanbod van reizigers, onder wie veel vakantiegangers, aan te kunnen. Het ging de afgelopen weken juist weer wat beter.

Begin deze week liep het toch weer spaak en moest Schiphol de luchtvaartmaatschappijen vragen waar mogelijk vluchten te schrappen. Volgens de luchthaven waren er minder beveiligers ingezet dan verzocht.

"Schiphol had na weken van verbetering niet verwacht deze maatregelen nog te moeten nemen", liet de luchthaven toen weten. Volgens de woordvoerder heeft de luchthaven de maatschappijen niet gevraagd om dinsdag en vandaag vluchten te annuleren.