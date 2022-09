Door lagere prijzen aan de pomp is de inflatie in het Verenigd Koninkrijk in augustus voor het eerst in een jaar gedaald. Een maand eerder bereikte het cijfer, dat weergeeft met welk percentage de prijzen gemiddeld zijn gestegen, nog het hoogste niveau in veertig jaar tijd.

De inflatie kwam vorige maand uit op 9,9 procent, waar het cijfer in juli nog 10,1 procent was. Het VK bevindt zich daarmee in de Europese subtop, samen met Nederland en Spanje. Het zijn vooral de energieprijzen die ervoor zorgen dat alles duurder wordt.

Hoewel het percentage nog schreeuwend hoog is, noteert de zevende economie van de wereld wel de eerste inflatiedaling sinds september 2021. De Bank of England heeft een rentebesluit - een hogere rente kan de inflatie dempen - met een week uitgesteld vanwege het overlijden van koningin Elizabeth.

Het inflatiecijfer in de VS, dat dinsdag werd bekendgemaakt, leidde tot een schrikreactie op de financiële markten. Ook dat cijfer is schrikbarend hoog gebleven.