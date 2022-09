Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie heeft woensdag de jaarlijkse Staat van de Unie-toespraak gehouden. Ze besteedde daarin veel aandacht aan de oorlog in Oekraïne en energieplannen van de Europese Unie. Volgens Von der Leyen moet Europa solidair zijn met Oekraïne, maar ook met de mensen en bedrijven die last hebben van de hoge energieprijzen.

In deze toespraak vertelt de Commissie-voorzitter eens per jaar hoe het ervoor staat in de Europese Unie en welke beleidsplannen ze wil gaan indienen in het komende jaar.

Dinsdag werd al bekend dat energiebedrijven een derde van hun winst zullen moeten inleveren. Dit geld moet terechtkomen bij burgers en bedrijven die in de problemen zijn gekomen door hoge energieprijzen. Daarnaast komt er een maximumprijs voor elektriciteit.

Deze maatregelen leveren meer dan 140 miljard euro op, zei Von der Leyen in haar toespraak.

Olena Zelenska, de vrouw van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, was tijdens de toespraak aanwezig als eregast. "Het is een speciale Staat van de Unie-toespraak", zegt de voorzitter. "Omdat er een oorlog woedt op Europees grondgebied."

Zelenska werd geprezen voor haar moed en Von der Leyen zei dat de EU zal helpen bij de wederopbouw van Oekraïne. Om te beginnen met 100 miljoen euro voor scholen, zodat Oekraïense kinderen aan hun toekomst kunnen bouwen. Ook maakte Von der Leyen bekend vanmiddag naar Kyiv af te reizen om dit met president Zelensky te bespreken.

Solidariteit op het gebied van klimaatverandering

Von der Leyen vervolgde haar verhaal met een betoog over het klimaat. Zij herinnerde zich de autovrije weekenden in de jaren zeventig die in de hele EU werden opgelegd om energie te besparen.

Maar in plaats van de afhankelijkheid van gas af te bouwen, hield de EU juist vast aan fossiele brandstoffen. "Dit was verkeerd, niet alleen voor het klimaat, maar ook voor onze financiën en onze onafhankelijkheid", aldus de voorzitter.

"We hebben de droogte en extreme warmte gezien deze zomer. De gletsjers in de Alpen smelten veel sneller dan ooit tevoren", zei Von der Leyen. Daarom kondigde ze aan een Europese waterstofbank te willen oprichten. Deze bank moet bedrijven die willen overstappen op waterstof geld gaan lenen.

Ook wil de voorzitter dat Europa solidair is als het gaat om de gevolgen van klimaatverandering. Daarom zal de Europese Unie bijvoorbeeld de capaciteit voor brandbestrijding uitbreiden.