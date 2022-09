Het Arnhemse bedrijf Wattsun gaat met de Britse band Coldplay mee op wereldtournee om de concerten te voorzien van stroom. Tijdens de optredens is er onder meer een speciale dansvloer, waar het publiek door te dansen energie opwekt.

Doordat het publiek danst op een speciale vloer, worden batterijen opgeladen. Naast de dansvloer kunnen concertbezoekers ook plaatsnemen op een fiets die de batterijen oplaadt.

Eerder leverde Wattsun op die manier al duurzame stroom aan festivals als Mysteryland en Awakenings. De concerten worden zo op een duurzame manier van stroom voorzien.

"In het verleden was er onvoldoende stroom aanwezig. Vaak wordt er dan gebruikgemaakt van generatoren", vertelt medeoprichter Bart Hendriks van Wattsun. "Maar nu kunnen concerten ook op een emissieloze manier worden georganiseerd."

In juli staat Coldplay vanwege de Music of the Spheres World Tour in de Johan Cruijff ArenA. De Britse band geeft daar vier shows, die inmiddels allemaal zijn uitverkocht. Niet alleen de stroom tijdens de tournee is duurzaam, de band heeft beloofd de tour zo duurzaam en koolstofarm mogelijk te maken.