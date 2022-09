De inflatie in de VS blijft ondanks renteverhogingen en dalende brandstofprijzen onverminderd hoog. In augustus kwam die uit op 8,3 procent. Dat is weliswaar flink minder dan de piek van 9,1 procent die in juni werd bereikt, maar nog altijd mijlenver verwijderd van de gewenste inflatie van rond de 2 procent.

President Joe Biden zei na de bekendmaking van het cijfer over afgelopen maand dat er "vooruitgang is geboekt in het omlaagbrengen van de wereldwijde inflatie in de Amerikaanse economie". Het percentage waarmee de prijzen jaar op jaar zijn gestegen, ligt in de VS nu al zes maanden op rij op meer dan 8 procent.

"Het zal meer tijd kosten om de inflatie verder omlaag te brengen", aldus Biden. De VS begon eerder dan de EU met het verhogen van de rente in pogingen de inflatie omlaag te brengen. En doet dat ook agressiever.

In de VS is inmiddels zelfs een 'inflatie verminderingswet' aangenomen. Daar zal Biden later nog een verdere toelichting op geven.

De aandelenbeurzen zijn zowel in de VS als in Europa omlaaggegaan nadat het nieuwe inflatiecijfer werd bekendgemaakt.