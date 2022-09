Niet alleen hout- en pelletkachels maar ook de 'ouderwetse' petroleumkachel is bezig aan een opmars nu de gasprijzen zo hoog zijn. Bij de bouwmarkt zijn ze niet aan te slepen en ook kampeerwinkels merken dat er veel meer vraag naar is. De prijs van petroleum schiet inmiddels omhoog.

"Betaal je voor zuivere petroleum nu zo'n 3 euro per liter, over een maand kan dat zomaar 4 euro zijn", zegt Mathé Nanne, van de gelijknamige brandstoffenhandel. "De vraag neemt al toe en met het oog op de winter wordt er veel over petroleum gepraat. De prijzen gieren dan ook omhoog."

Maar volgens Nanne is verwarmen met een petroleumkachel nog steeds voordeliger dan met gas. "Dan heb je het wel over één ruimte in het huis natuurlijk."

Bij Obelink, naar eigen zeggen de grootste kampeerwinkel van Europa, zien ze de laatste tijd een duidelijk verhoogde belangstelling voor petroleumkachels. "Wij verkopen die altijd al, voor kamperen in de winter. Maar sinds ongeveer een maand is er veel meer vraag naar. We hebben dan ook extra informatie erover op de site geplaatst, omdat mensen willen weten hoe het werkt. En er zijn zeker risico's aan verbonden", waarschuwt de woordvoerder van het bedrijf.

Zo is niet elke petroleum - of gaskachel wat dat betreft - geschikt voor gebruik binnenshuis. "Hetzelfde geldt voor de brandstof", aldus Obelink. Zij verkopen voor petroleumkachels reukloze petroleum in verpakkingen van 20 liter. "Alle kampeerwinkels hebben dat."

Meest gangbare petroleumkachel is de laserkachel

Brandstoffenhandel Nanne heeft ook een iets minder zuivere variant in huis. "Die is ook geschikt voor binnen, maar dat ruik je dan even wanneer je de kachel aandoet." Een kacheltje verbruikt volgens Nanne - als bijzetkacheltje - zo'n anderhalf tot 2 liter per dag. "Dat zou dan als je 'm elke dag stookt, op ongeveer 120 euro per maand komen voor het verwarmen van één ruimte."

Een woordvoerder van de bouwmarkten van Praxis zegt dat niet alleen de vraag naar petroleumkachels, waarvan de meest gangbare variant wordt aangeprezen als laserkachel, enorm is aangetrokken. "Dat geldt ook voor pellet- en houtkachels én elektrische kachels." Alles is nog wel leverbaar.

Zelfs naar steenkool is volgens brandstofhandel Nanne weer meer vraag. "Petroleum is nog goed leverbaar, maar kolen zijn bijna niet meer te verkrijgen."