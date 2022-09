Parijs neemt maatregelen om het energieverbruik terug te dringen. Een daarvan is dat de voor de lichtstad zo kenmerkende Eiffeltoren de lichten 's avonds een uur eerder dooft. Verder wordt onder andere de watertemperatuur in de zwembaden een graad lager gezet en gaat de verwarming in overheidsgebouwen omlaag.

"Parijs zal altijd de lichtstad blijven", zegt burgemeester Anne Hidalgo. Nu staan de lichten op de toren die werd gebouwd ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling in 1889 nog tot 1.00 uur 's nachts aan.

De verlichting zal ruim een uur eerder gedoofd worden. Dat scheelt 4 procent in het stroomverbruik.

Het zwembadwater gaat later deze maand van 26 naar 25 graden. En de verwarming in publieke gebouwen wordt op 18 graden gezet. De verwachting is dat de energierekening voor Parijs dit jaar op 90 miljoen euro uitkomt, waar dat normaal gesproken 35 miljoen euro is.

De nu aangekondigde maatregelen geven invulling aan het eerder door president Emmanuel Macron gestelde doel om het energieverbruik met 10 procent te verlagen om de gestegen prijzen het hoofd te bieden.

De bezuinigingsdoelstelling geldt voor zowel de industrie als huishoudens en overheden.