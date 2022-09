Amazon groeit gestaag verder in ons land, maar Nederlandse consumenten blijven loyaal aan bedrijven als bol.com en Coolblue. "We zien dat Nederlandse klanten trouw blijven aan dit soort bedrijven. Ondernemingen als Amazon groeien gestaag door. Ze worden ook sterker, maar dat betekent niet dat ze de hele markt overnemen", zegt directeur Marlene ten Ham van brancheorganisatie Thuiswinkel.org.

De concurrentie op de online markt is moordend. De Amerikaanse webwinkel Amazon heeft in Nederland inmiddels meer dan honderdduizenden klanten, die vooral boeken, telefoons, kleding, keuken- en tuinmeubilair kopen. "En de groei zet door", zegt Roeland Donker, countrymanager Amazon Nederland, in gesprek met NU.nl.

Exacte cijfers wil hij niet geven, aangezien Amazon een beursgenoteerd bedrijf is. "Maar ik kan wel aangeven dat de vraag naar onze producten is toegenomen. Zelfs na corona zien we een toename. En dan gaat het om klanten die snel hun product geleverd willen krijgen en anderen die geen haast hebben."

Het is ongeveer een jaar geleden dat Amazon nabij luchthaven Schiphol zijn eerste Nederlandse bezorgcentrum heeft geopend. Volgens Donker zijn er nog geen uitbreidingsplannen.

Het bezorgstation bij Schiphol heeft een hubfunctie voor heel het land. Het bedrijf is actief tussen 6.30 uur 's ochtends tot 2.00 uur in de nacht. Momenteel zijn er meer dan honderd werknemers in dienst, van wie 40 procent een vast contract heeft. "Het doel is om tegen het eind van het jaar de helft van de werknemers in dienst te nemen", zegt Donker.

De taart is in ieder geval groot genoeg voor alle bedrijven, stelt Ten Ham. "Nederlandse consumenten zijn gewend aan online winkelen en vinden een groot en divers aanbod belangrijk. Ze willen keuze hebben tussen verschillende aanbieders, afhankelijk van hun behoeften op dat moment. Online is genoeg ruimte voor alle aanbieders, als ze zich maar onderscheiden van anderen."