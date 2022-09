Op luchthaven Schiphol zijn er opnieuw lange wachtrijen ontstaan. In vertrekhal 1 staat de rij tot buiten het gebouw. Ook in vertrekhal 3 moeten reizigers soms buiten al aansluiten. Maandag was het ook zeer druk door een gebrek aan beveiligers.

Veel vluchten vertrekken vandaag later, terwijl andere zijn geannuleerd. De reden voor de annuleringen, veelal Europese vluchten, is nog niet bekend. Wel zijn de rijen van dinsdag iets minder lang dan maandag.

Toch doen sommige reizigers er zeker twee uur over om door de beveiliging heen te komen. Volgens een woordvoerder lopen rijen wel door en komt de drukte in golfbewegingen. De verhouding reizigers versus beveiligers die aan het werk zijn, is dinsdag wat beter in balans dan maandag. Reizigers worden via schermen en in de Schiphol-app op de hoogte gehouden van de actuele wachttijden.

Maandag ontstond grote drukte op Schiphol vanwege krappe bezetting bij de beveiliging. Door die drukte moesten duizenden mensen in de rij staan en misten sommigen hun vlucht. De wachttijden voor reizigers liepen op tot twee of drie uur. Schiphol liet al weten dit "ontzettend vervelend" te vinden voor reizigers.

De grootste luchthaven van Nederland heeft al maanden veel last van een tekort aan personeel. Al in het voorjaar ontstond chaos op Schiphol. Het bedrijf probeert nieuwe medewerkers aan te trekken maar heeft daar moeite mee, omdat de arbeidsmarkt zo krap is.

De luchthaven heeft daarom een maximum ingesteld van 67.500 vertrekkende reizigers per dag in september. Volgende maand gaat dat maximum naar 69.500.

Minister Mark Harbers (Infrastructuur) noemt de de lange rijen "een nieuw dieptepunt na alles wat we de afgelopen maanden hebben gezien". Schiphol moet er volgens hem alles aan doen om te voorkomen dat dit weer gebeurt. "Het is alle hens aan dek voor Schiphol deze week."