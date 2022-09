Het hoofdkantoor van het noodlijdende Chinese vastgoedconcern Evergrande in Hongkong is overgenomen door een curator, meldt persbureau Bloomberg. Het is niet duidelijk in opdracht van welke schuldeiser de curator is aangesteld.

Al eerder kwam het bericht naar buiten dat het bedrijf geen eigenaar meer is van zijn hoofdkantoor. Het 26 verdiepingen tellende kantoorgebouw dicht bij het stadscentrum is een van de waardevolste bezittingen van Evergrande in Hongkong. Het is ruim 1 miljard dollar (986 miljoen euro) waard.

De projectontwikkelaar heeft naar verluidt eerder geprobeerd het gebouw te verkopen om geld op te halen, maar dat mislukte.

Evergrande bevindt zich in het centrum van de crisis die door de Chinese vastgoedsector raast en de groei in de tweede economie van de wereld afremt. De ontwikkelaar gaat gebukt onder een enorme schuldenlast en slaagde er eind juli niet in met een plan van aanpak te komen voor zijn schuldenberg.

Het bedrijf probeert voor het einde van het jaar de schuldeisers een nieuw voorstel te doen.