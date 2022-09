De politie en opsporingsdienst FIOD hebben dinsdag in het kader van een onderzoek naar witwaspraktijken een inval gedaan in een woning in het Brabantse Heeswijk-Dinther. Het zou gaan om het huis van Jumbo-eigenaar Frits van Eerd. Het supermarktbedrijf laat weten dat er een onderzoek door de FIOD plaatsvindt.

"Naar wij hebben begrepen richt dat zich niet op Jumbo. Wel worden in het kader van het onderzoek vragen gesteld aan Frits van Eerd", meldt Jumbo.

De inval werd gedaan op verzoek van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, laat een woordvoerder van de FIOD weten. In Heeswijk-Dinther was te zien dat FIOD-medewerkers de woning doorzochten. Ook waren er agenten aanwezig op het landgoed. Voor de deur stond een aantal politiewagens.

Het Financieele Dagblad meldt op basis van een bron dat er ook een inval is gedaan bij het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel.

Het OM zegt dat er een gezamenlijk onderzoek van de FIOD, de politie en het Functioneel Parket Noord-Nederland naar witwasconstructies loopt. Daarbij zijn invallen gedaan in Noord-Brabant, Drenthe en Groningen.

28 Politie en opsporingsdienst onderzoeken huis Jumbo-topman

Witwassen via onroerend goed en autohandel

Het witwassen gebeurde via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross. Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel.

De Jumbo-baas is groot autosportliefhebber en heeft weleens deelgenomen aan de Dakar Rally. Ook is Jumbo sponsor in tal van sporten, waaronder motorcross.

Een 58-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze is dinsdagochtend aangehouden. Hij is hoofdverdachte in de zaak. Daarnaast zijn er nog acht personen uit de provincies Drenthe en Noord-Brabant aangehouden.

De hoofdverdachte wordt gezien als de spin in het web. De medeverdachten wordt verweten dat zij betrokken zijn geweest bij deze handelingen. Alle verdachten zitten voorlopig in beperkingen. Of de 55-jarige Van Eerd onder de verdachten is, maakt het OM niet bekend. Hij is in ieder geval niet de hoofdverdachte.