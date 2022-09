Decathlon en H&M waren richting hun klanten niet duidelijk over de duurzaamheidsclaims waarmee ze hun artikelen aanprezen. De winkelketens hebben toegezegd hun beleid aan te passen en hebben daarom geen boete van toezichthouder ACM gekregen.

ACM startte vorig jaar een onderzoek naar duurzame claims in de kledingsector. Daarbij ging extra aandacht uit naar kledingketen H&M en sportketen Decathlon. Volgens de toezichthouder gebruikten de winkels termen als 'conscious' en ecodesign', terwijl ze niet duidelijk maakten wat dit eigenlijk inhoudt.

Als bedrijven met duurzame beweringen hun producten aanprijzen, moeten klanten kunnen zien waar die voor staan. Ook moeten ze kunnen controleren of de claims terecht zijn. Volgens ACM schoten Decathlon en H&M hierin tekort en dan kan sprake zijn van misleiding.

De bedrijven hebben geen boete gekregen. Wel hebben ze beloofd voortaan duidelijk te zijn over duurzame labels. Ook doneren ze geld aan enkele duurzame doelen: Decathlon geeft 400.000 euro en H&M een bedrag van 500.000 euro. ACM gaat de komende jaren in de gaten houden of beide concerns hun beleid inderdaad verbeteren. De toezichthouder zegt ook andere sectoren te onderzoeken.

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel stond dat duurzame claims van Decathlon en H&M misleidend waren. Dat is niet helemaal juist. ACM oordeelde dat er een risico was op misleiding, maar zegt niet dat is vast komen te staan dat de claims daadwerkelijk misleidend waren.