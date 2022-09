Schiphol noemt de grote drukte op de luchthaven en de annulering van enkele vluchten "ontzettend vervelend" voor reizigers en ook voor luchtvaartmaatschappijen. Om de drukte het hoofd te bieden had de luchthaven een oproep gedaan aan maatschappijen om vandaag vluchten te schrappen, zegt een woordvoerder.

Door een krappe bezetting bij de beveiliging ontstonden maandag opnieuw lange rijen voor de vertrekhallen. De wachttijden liepen op tot twee tot drie uur. Volgens Schiphol ging de oproep naar alle maatschappijen om "zoveel mogelijk bij te dragen aan de vermindering van de drukte".

Volgens de woordvoerder is nog niet bekend hoeveel vluchten exact geannuleerd worden, want er vinden nog steeds gesprekken plaats. "We proberen het aantal geschrapte vluchten zoveel mogelijk te beperken."

In ieder geval werden bij Transavia twee vluchten geannuleerd en ook bij KLM werden enkele vluchten geschrapt. Corendon en TUI gaven eerder aan geen vluchten te annuleren.

De vluchten van easyJet gaan zoals gepland, zei een woordvoerder. Daaronder vallen ook twee vluchten naar Liverpool. Ajax speelt dinsdag in de Champions League tegen Liverpool, waardoor zich ook supporters van de Amsterdamse club op de vlucht naar de Engelse stad bevinden.

Tekorten bij de security door wegvallen zomertoeslag

Vakbond FNV had gezegd dat door het wegvallen van de zomertoeslag meer beveiligers van Schiphol elders werk zijn gaan zoeken. Daardoor waren er tekorten bij de security, waardoor dus lange rijen wachtende passagiers ontstonden. FNV gaat dinsdag weer in gesprek met Schiphol over de problemen met personeelstekorten.

FNV-campagneleider Joost van Doesburg zei dat het uitgangspunt is dat mensen weer met plezier aan het werk kunnen op de luchthaven. Volgens hem kan de luchthaven daarvoor aan twee knoppen draaien: meer beveiligers of minder vluchten.

De woordvoerder van Schiphol zei dat het nog te vroeg is om te praten over een eventuele nieuwe toeslag voor beveiligers. "Maar we houden de vinger aan de pols en we kijken wat we kunnen doen."