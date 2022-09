Schiphol heeft luchtvaartmaatschappijen gevraagd om vanmiddag vluchten te schrappen vanwege de drukte op de luchthaven. Dat schrijft Schiphol in een persbericht. Reden voor de drukte is een tekort aan securitypersoneel. Het is niet de eerste keer dit jaar dat Schiphol airlines vraagt om vluchten te schrappen.

De drukte werd maandagochtend al duidelijk, toen er flinke wachtrijen ontstonden bij de vertrekhallen 1 en 3. Die rijen ontstonden door een tekort aan personeel bij security. Volgens de luchthaven is er vandaag minder personeel geleverd dan er vooraf bij de beveiligingsbedrijven is uitgevraagd.

Door de aanhoudende drukte heeft Schiphol nu aan airlines gevraagd om vluchten tussen 16.00 uur en 23.00 uur te schrappen. Op de website van de luchthaven is te zien dat er in de loop van de middag wel wat vluchten geschrapt zijn, maar het is niet duidelijk of dat het gevolg is van de oproep.

De luchthaven kampt al maanden met een tekort aan personeel. Het zorgde in het voorjaar al voor zeer lange wachtrijen. Een deel van de wachtenden miste zelfs de vlucht.

Schiphol probeert sindsdien zo snel mogelijk nieuw personeel aan te trekken, maar dat is lastig vanwege de krapte op de arbeidsmarkt.