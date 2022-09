Het is onduidelijk waar de NS het geld voor de loonsverhoging van het personeel vandaan haalt, maar het bedrijf zal die niet direct doorberekenen in de prijs van een treinkaartje.

Door het cao-akkoord van afgelopen zondag gaat NS-personeel de komende maanden waarschijnlijk flink meer verdienen. Leden van de vakbonden mogen nog stemmen over het principeakkoord.

Maar als zij ermee instemmen, krijgt het NS-personeel een gemiddelde loonsverhoging van 9,25 procent in achttien maanden tijd. Ook krijgen de medewerkers een uitkering van 1.000 euro in december 2022 en in juli 2023.

Dat zal de NS veel geld kosten. Maar volgens een woordvoerder van reizigersorganisatie Rover zullen treinreizigers dat niet meteen in hun portemonnee voelen. "De NS bepaalt de tarieven voor het aankomende jaar altijd in het najaar. Het bedrijf is dan verplicht advies te vragen van reizigersorganisaties. Er ligt al een voorstel bij de reizigersorganisaties voor volgend jaar. Daarnaast kan de NS niet zomaar de prijzen aanpassen", aldus de zegsman.

Dat komt door de eisen die de overheid aan de NS stelt. Zo moeten de treinen op tijd rijden en mogen de tarieven niet te hoog zijn. "We mogen bepaalde producten, zoals een enkeltje en een retourtje in de tweede klas en abonnementen, alleen laten meestijgen met de verwachte inflatie voor het komende jaar", legt een woordvoerder van de NS uit. "We kunnen de loonsverhoging dus niet een-op-een doorberekenen in de prijs van een treinkaartje."

Kaartje wordt waarschijnlijk wél duurder

Dat betekent overigens niet dat de prijzen gelijk blijven. "De verwachte inflatie voor het komende jaar is veel hoger dan die van de afgelopen jaren", vertelt de NS-woordvoerder. Daardoor is de kans groot dat de prijsverhoging van de treinkaartjes groter zal zijn dan voorheen. In de inflatiecorrectie voor de treinkaartjes zit ook de component loon. "Dat komt daar dus wel in terug, maar dat is niet gekoppeld aan de loonstijging in het cao-akkoord."

Op de vraag waar het geld voor de loonsverhoging dan wel vandaan zal komen, kan de woordvoerder nog geen antwoord geven. "De inkt van het conceptakkoord is net droog en de leden van de vakbond moeten er nog mee instemmen. Daar kunnen we nu nog niet zoveel over zeggen."