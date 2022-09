De Europese Unie denkt het aantal benodigde douanecontroles voor goederenvervoer tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland te kunnen verminderen. Volgens Europese plannen hoeven dagelijks slechts enkele vrachtwagens gecontroleerd te worden, zegt EU Brexit-onderhandelaar Maros Sefcovic maandag tegen FT.

De EU en het Verenigd Koninkrijk liggen al tijden met elkaar in de clinch over de positie van Noord-Ierland na de Brexit.

Als onderdeel van het Britse vertrek is Noord-Ierland binnen de Europese interne markt gebleven, terwijl de rest van het VK die deur achter zich heeft dichtgetrokken. Door de Noord-Ieren erbinnen te houden, kon het Goedevrijdagakkoord overeind blijven.

Hoewel de Britten zelf met deze oplossing kwamen, willen ze nu van deze afspraak af. In de huidige situatie moeten er namelijk douanecontroles plaatsvinden als er producten van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland gaan. Volgens de Britten ondermijnt dit de Britse interne markt. Zij willen daarom nu af van die douanecontroles.

Volg dit onderwerp Volgen Krijg een melding bij nieuws over de Brexit

In mei introduceerde toenmalig buitenlandminister Liz Truss wetgeving om de Brexit-afspraken eenzijdig aan te kunnen passen. Diezelfde Truss staat sinds vorige week aan het roer in het Verenigd Koninkrijk. De nieuwe premier zei vorige week in het Lagerhuis een voorkeur te hebben voor een uitonderhandelde oplossing met de EU, al moet de EU daarin volgens Truss wel aan alle Britse eisen voldoen.

Toch ziet Sefcovic genoeg aanknopingspunten om weer te gaan onderhandelen. Volgens hem is het verschil tussen de Britse eisen (geen douanecontroles) en het Europese aanbod (minimale controles) klein. Met de juiste techniek kan een deel van de controles op afstand worden uitgevoerd als de vrachtwagens op de veerboot staan. "Dan hoeven er maar een paar vrachtwagens per dag fysiek gecontroleerd te worden", aldus de Slowaak in FT.

De onderhandelingen tussen de EU en het VK zijn eind februari geklapt. Sindsdien zijn de partijen niet meer officieel samengekomen om te praten over de Noord-Ierse grenskwestie. Plannen voor nieuwe onderhandelingsrondes zijn er ook nog niet.