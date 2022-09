Het is maandag opnieuw druk op Schiphol. Door een krappe bezetting bij de security staan er maandagochtend lange rijen voor Vertrekhal 1 en 3. Een woordvoerder van de luchthaven verwacht dat de drukte de rest van de dag aanhoudt.

"Het is een drukke dag, maar er werken ook minder beveiligers dan verwacht. De collega's die in de terminals aan het werk zijn, werken met man en macht om iedereen op reis te laten gaan", zegt de woordvoerder. Ondertussen klaagden reizigers maandagochtend op Twitter over de drukte.

Soms moeten reizigers buiten wachten

Tot vorige week kwam Schiphol op zijn website dagelijks met updates over het aantal verwachte reizigers. Met het aflopen van de zomervakantie is de luchthaven met de updates gestopt. "In de loop van augustus is de dienstverlening op Schiphol stabieler geworden", is op de website te lezen.

"De dagelijkse updates hadden vaak dezelfde strekking. Vaak stonden de rijen in de vertrekhal", vertelt de zegsman van de luchthaven. Maar volgens hem kan het af en toe voorkomen dat reizigers buiten moeten wachten, zoals ook maandagochtend het geval is.

De luchthaven kampt al maanden met een tekort aan personeel. Het zorgde in het voorjaar al voor zeer lange wachtrijen. Een deel van de wachtenden miste zelfs de vlucht.

Schiphol probeert sindsdien zo snel mogelijk nieuw personeel aan te trekken, maar dat is lastig doordat de arbeidsmarkt krap is.