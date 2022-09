Beleggersvereniging VEB wil een schadevergoeding van Philips voor het verlies dat beleggers hebben geleden door de slaapapneuaffaire. Volgens de vereniging heeft Philips zijn aandeelhouders verkeerd geïnformeerd over de kwestie. Dat bevestigt de vereniging na berichtgeving door het FD.

De belangenorganisatie schat dat beleggers door de affaire zo'n 16 miljard euro verlies hebben geleden.

Vorig jaar werd bekend dat in bepaalde apneuapparaten van Philips isolatieschuim kan afbrokkelen, wat mogelijk tot ernstige gezondheidsschade leidt. Het bedrijf, dat zich tegenwoordig specialiseert in zorgtechnologie, moest daardoor zo'n 5,5 miljoen apparaten terugroepen.

De problemen werden vorig jaar bekend, maar uit documenten van de Amerikaanse toezichthouder FDA blijkt dat er al in 2015 aanwijzingen waren dat er iets mis was. Franse openbaar aanklagers startten eerder al een vooronderzoek naar Philips vanwege de kwestie. Ook justitie in de VS neemt het Nederlandse bedrijf op de korrel.

Beurswaarde Philips gekelderd

Vanaf het moment dat Philips in april 2021 voor het eerst melding maakte van grootschalige problemen met beademingsapparaten, is de beurswaarde van het concern met ruim 27 miljard euro afgenomen. Daarvan zou zo'n 16 miljard euro aan schade direct te herleiden zijn tot de gebrekkige informatievoorziening rond de apneuaffaire, stelt de VEB.

"De falende informatievoorziening van Philips heeft geresulteerd in misleidende jaarrekeningen, bestuursverslagen en persberichten in de afgelopen jaren", aldus de vereniging. "Daarnaast heeft VEB namens beleggers ook ernstige bezwaren aan Philips overgebracht vanwege het ontbreken van een gedegen interne controle en administratieve organisatie."

De beleggersclub wil eerst in gesprek met Philips en stapt mogelijk later naar de Ondernemingskamer om te vragen naar een onderzoek. Ook zou het kunnen dat de verenging een collectieve claimzaak begint.

Philips zegt in een beknopte reactie altijd integer te hebben gehandeld en een eventueel gesprek met de beleggersvereniging met vertrouwen tegemoet te zien.