Vorige maand gingen 147 bedrijven op de fles, vrijwel evenveel als in de maand ervoor. Het aantal faillissementen is al enkele jaren zeer klein en de maand augustus vormt daarop geen uitzondering, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Bij de start van de coronacrisis liep het aantal bankroeten snel op: van ongeveer driehonderd per maand naar zo'n vierhonderd in mei 2020. Sindsdien daalde het aantal bedrijven dat gedwongen moest stoppen. Het aantal faillissementen kwam in augustus vorig jaar uit op een laagterecord van 109.

Waardoor zo weinig bedrijven failliet gaan, meldt het CBS niet. Tijdens de pandemie werd het uitgebreide steunpakket van het kabinet als een belangrijke oorzaak gezien. Maar dat pakket is eind maart grotendeels stopgezet.

Wel is het zo dat het aantal bedrijven dat uit zichzelf stopt, dus zonder dat er een faillissement is uitgesproken, dit jaar groter is dan vorig jaar. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK) blijkt dat tot en met augustus het aantal bedrijven dat stopt elke maand groter was dan in 2021.

De meeste faillissementen waren vorige maand in de sector handel, tevens de bedrijfstak met het grootste aantal bedrijven. Procentueel gingen in de industrie de meeste bedrijven op de fles.