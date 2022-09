In de recentste ronde van de STAP-subsidieregeling zijn ruim 3.300 aanvragen niet toegekend omdat de opleiding niet aan de voorwaarden voldoet. Begin deze maand zijn 44.000 aanvragen gedaan bij het UWV, waarvan zo'n 8 procent is afgewezen. Over 1.500 aanvragen geeft de instantie binnen een paar weken het oordeel.

Sinds de start van de regeling in maart zijn al honderden opleidingen uit het register verwijderd omdat ze bijvoorbeeld niet arbeidsmarktgericht zijn. Ook lopen er diverse onderzoeken naar misbruik van de regeling. Onderzoek van RTL Nieuws wees eerder uit dat sommige opleiders de regeling gebruiken om er zelf financieel wijzer van te worden.

Mensen die hun aanvraag afgewezen zagen worden omdat de opleiding niet aan de regels voldoet, krijgen bij de nieuwe aanvraagronde in november een tweede kans.

De regeling is bedoeld voor mensen tussen de achttien jaar en de pensioengerechtigde leeftijd. Het idee is dat ze door het volgen van een cursus, training of opleiding hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken.

Per persoon is één keer per jaar maximaal 1.000 euro beschikbaar, zolang er budget is. In totaal is er dit jaar 160 miljoen euro beschikbaar, waarmee minimaal 160.000 mensen een opleiding kunnen volgen. Volgend jaar is er 200 miljoen euro beschikbaar.

Net als in voorgaande periodes werd ruim de helft van de recente aanvragen gedaan door mensen die maximaal een mbo-opleiding afgerond hebben. Bijna een derde van de aanvragen ging naar mensen tussen de dertig en veertig jaar. Ruim een vijfde van de aanvragers is ouder dan vijftig jaar.

In de afgelopen vier periodes hebben zo'n 155.000 mensen al een STAP-budget toegekend gekregen.