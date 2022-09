Mocht Rusland de gaskraan naar Europa volledig dicht laten, dan zijn Duitsland en Europa daarop voorbereid. Dat zei de Duitse bondskanselier Olaf Scholz in een verklaring.

Volg dit onderwerp Volgen Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Duitsland heeft zich voorbereid "op een grootschalige stopzetting van de gasleveringen door Rusland vanwege de oorlog tegen Oekraïne", liet Scholz weten. Duitse steden en gemeenten betwisten de beweringen van de bondskanselier.

De grootste economie van Europa is sterk afhankelijk van de invoer van Russisch gas. De huidige energiecrisis wordt verergerd doordat de Russische president Vladimir Poetin de leveringen almaar verder beperkt als vergelding voor sancties vanwege de oorlog in Oekraïne. Zeker het dichthouden van gaspijpleiding Nord Stream 1 wordt gevoeld. Ondertussen nemen de zorgen toe dat Duitsland als gevolg van de crisis met een golf van faillissementen te maken kan krijgen.

"We hebben gas bespaard. We maken opnieuw gebruik van de productiecapaciteit van kolengestookte elektriciteitscentrales. Begin volgend jaar hebben we de mogelijkheid om de resterende Zuid-Duitse kerncentrales te gebruiken als dat nodig is", zei de bondskanselier. Hij voegde daaraan toe dat zijn land terminals aan de Noord-Duitse kust heeft opgezet om vloeibaar gemaakt gas in te voeren.

Steden en gemeenten twijfelen aan beloftes van Scholz

Toch werden zaterdag vraagtekens gezet bij de energietoezegging van de regering. Zo stelde de voorzitter van de Vereniging van Steden en Gemeenten, die veertienduizend steden en gemeenten in het land vertegenwoordigt, dat het land het risico loopt op een energiecrisis.

Gerd Landsberg uitte tegen de krant Welt am Sonntag onder andere zijn zorgen over de impact van een eventuele aanval van hackers. Verder wees hij op de kans van overbelasting van het net als veel huishoudens overschakelen op elektrische kachels in plaats van gaskachels. "Duitsland heeft erkend dat de situatie ernstig is, maar doet nog niet genoeg om zich voor te bereiden", zei Landsberg.

Eerder deze week kreeg de Duitse regering een klap te verwerken bij de plannen om enkele kerncentrales open te houden als reserve. Het plan, onthuld door de minister van Economie Robert Habeck, werd verworpen door een van de Duitse exploitanten van kerncentrales. Die zei dat het "technisch niet uitvoerbaar is en daarom niet geschikt".