Met het overlijden van koningin Elizabeth verandert er een hoop voor het Verenigd Koninkrijk. De vorstin wordt opgevolgd door haar oudste zoon Charles, waardoor bijvoorbeeld de tekst van het volkslied wordt aangepast. Wat verandert er nog meer nu Elizabeth er niet meer is?

Op het Britse pond staat nu nog het hoofd van koningin Elizabeth afgebeeld, maar op nieuwe munten en bankbiljetten is binnenkort de nieuwe koning te zien. Hoewel er geen nieuwe munten meer worden geslagen met Elizabeth erop, kun je met de oude munten en bankbiljetten blijven betalen.

Hoe het nieuwe geld er precies uit zal zien, weten we nog niet. Wel is het traditie in het VK dat het portret van de nieuwe vorst in de tegenovergestelde richting van zijn of haar voorganger wordt gedrukt. Koningin Elizabeth keek naar rechts, dus zal Charles naar links kijken op het geld.

Ook de postzegels worden vernieuwd. Op de Britse postzegel komt een portret van de nieuwe koning te staan.

Daarnaast worden ook de iconische rode brievenbussen en politie-uniformen aangepast. Op de brievenbussen en politiehelmen staat nu nog het koninklijke monogram van Elizabeth. Binnenkort verschijnt er een nieuw koninklijk monogram, met de initialen van de nieuwe koning erop.

Oud monogram wordt geleidelijk vervangen

Dat betekent niet dat alle brievenbussen de komende tijd worden vervangen. Net als de munten en bankbiljetten wordt het oude monogram geleidelijk vervangen.

Ook de Britse paspoorten moeten eraan geloven. Tot nu toe werden de documenten uitgegeven in naam van de koningin. Nieuwe paspoorten krijgen een andere tekst aan de binnenkant van het vooromslag: in plaats van "Hare Majesteit" zal er "Zijne Majesteit" komen te staan.

De Britse bevolking hoeft gelukkig niet meteen in de rij te staan voor een nieuw paspoort. De oude paspoorten blijven nog steeds geldig.