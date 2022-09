Zo'n 4,5 miljoen mensen in ons land werkten afgelopen jaar in deeltijd. Bijna een derde van de mannen werkt minder dan 35 uur per week, tegenover 70 procent van de vrouwen, zo blijkt uit cijfers die statistiekbureau CBS maandag heeft bekendgemaakt.

De werkzame beroepsbevolking van tussen de 15 en 75 jaar kwam vorig jaar uit op 9,3 miljoen mensen. Daarvan werkte 48 procent in deeltijd, vrouwen s vaker dan mannen. Kassamedewerkers deden dit het vaakst, met zo'n 94 procent aan deeltijdwerkers. Managers werkten het meest in voltijd, terwijl agrariërs het vaakst over de 40 uur per week gingen.

De meeste deeltijdwerkers zijn terug te vinden in de dienstverlening, de pedagogische beroepen en in de zorg en welzijn. Van de verzorgenden is 91 procent deeltijdwerker.

Ook andere beroepen in de zorg hebben een hoog percentage deeltijdwerkers, zoals apothekersassistenten, verpleegkundigen en medisch praktijkassistenten. Het gaat daarbij vooral om vrouwen die tussen de 20 tot 35 uur per week werken. Verder zijn er veel deeltijders te vinden in de dienstverlening, waaronder keukenhulpen, schoonmakers, kelners en barpersoneel.

Werkgeversorganisaties roepen werknemers dan ook op meer uren te werken om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN moet arbeidsduurverlenging vaker onderwerp van gesprek zijn in bedrijven en bij de cao-onderhandelingen.