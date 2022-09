De Russische invasie van Oekraïne zorgde tot juni al voor 97 miljard euro aan schade. Dat blijkt uit een rapport dat door de Wereldbank, de Europese Commissie en Oekraïne zelf is opgesteld. Een veelvoud van dat bedrag is nodig voor de wederopbouw van Oekraïne.

De rekensom uit het rapport bestaat uit twee onderdelen: de directe schade die Russische troepen hebben aangericht aan bijvoorbeeld fabrieken, ziekenhuizen en wegen én de gevolgen van deze schade voor de economie.

De fysieke schade van de Russische agressie bedroeg op 1 juni 97 miljard euro, maar de schade aan de economie is nog groter. Door de oorlog kon er minder geproduceerd worden en werden handelsstromen verstoord. Een voorbeeld hiervan is de voor Oekraïne belangrijke graanexport. Die kwam pas in juli weer (deels) op gang na een akkoord met Rusland.

Volgens het rapport bedroeg de schade aan de economie na ruim drie maanden oorlog 252 miljard euro. Hierdoor schatten de drie opstellers van het rapport dat er 349 miljard euro nodig is voor de wederopbouw van Oekraïne. Dat bedrag ligt ruim anderhalf keer hoger dan de totale omvang van de Oekraïense economie in 2021.

Wereldbank-regionaal directeur Arup Banerji (Oost-Europa) verwacht dat de economie van het land dit jaar met 30 tot 35 procent krimpt. Eerder werd uitgegaan van 45 procent krimp.