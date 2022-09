Bedrijven in Noord-Brabant en Limburg kunnen vanaf december weer aangesloten worden op het stroomnet. Ook kunnen een aantal wind- en zonneparken worden aangesloten, meldt netbeheerder TenneT.

Sinds juni was dat niet meer mogelijk omdat het hoogspanningsnet vol zat. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) sprak destijds van "erg spijtig nieuws" met grote gevolgen. Voor huishoudens waren er geen gevolgen.

Door de krappe ruimte op het stroomnet beter te verdelen, heeft TenneT 1700 megawatt aan extra capaciteit gevonden. Dat staat gelijk aan negen keer het stroomverbruik van een stad als Den Bosch of tien keer dat van Maastricht.

Er stonden in Brabant en Limburg tientallen bedrijven in de wachtrij de afgelopen maanden, laten werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland weten. Bijvoorbeeld omdat ze vanwege de gascrisis over willen schakelen op elektriciteit, of omdat ze hun zonnedak op de fabriek wilden aansluiten. De organisaties laten weten "blij te zijn" dat bedrijven weer kunnen worden aangesloten.