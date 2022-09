De productie van de Nederlandse industrie is ook in juli weer minder hard toegenomen, maar volgens statistiekbureau CBS ligt het productieniveau nog altijd op een hoog niveau. Bijna de helft van alle soorten bedrijven produceerde meer dan in dezelfde maand een jaar eerder.

De productie lag in juli 4,1 procent hoger dan een jaar eerder. Een maand eerder was dat bijna 6 procent. In april was met een groei van 14 procent sprake van het hoogste productieniveau ooit gemeten.

De productiecijfers verschillen de laatste tijd sterk per maand. In maart, de eerste maand na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne, daalde de productiegroei bijvoorbeeld nog aanzienlijk. Daarnaast worden de maanden vergeleken met dezelfde maand vorig jaar, toen de coronacrisis in Nederland zijn stempel nog drukte op de productiecijfers.

De transportmiddelen- en de machine-industrie kennen de grootste groei. Dat komt ook omdat een aantal fabrieken vorig jaar nog stillag vanwege een gebrek aan chips.