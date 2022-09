Een groot deel van de Nederlandse huishoudens krijgt te maken met een zware herfst nu de energie- en voedselprijzen verder stijgen. Het gaat daarbij niet alleen om de lagere inkomens. Ook de midden- en hogere inkomens staan flink onder druk, waarschuwt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

"Als mensen 300 tot 400 euro meer moeten betalen per maand voor hun energierekening, komt het budget onder druk te staan. De rekeningen kunnen gigantisch zijn. En huishoudens krijgen er over de hele linie mee te maken, dit treft niet alleen de lagere inkomens", zegt een woordvoerder.

Het Nibud adviseert mensen dan ook om goed te kijken of ze eventueel in aanspraak komen voor een toeslag. "Verder is het handig om alle inkomsten en uitgaven opnieuw onder de loep te nemen."

De koopkracht van veel consumenten staat onder flinke druk nu de inflatie in augustus een recordniveau bereikte van 12 procent. De lonen zijn in dezelfde maand met zo'n 4 procent gestegen. Die blijven daarmee ver achter op de prijsstijgingen, blijkt uit voorlopige cijfers van werkgeversvereniging AWVN.

Bovendien zijn we zo langzamerhand verwikkeld in een energieoorlog met Rusland. Nu het Westen wapens blijft leveren aan Oekraïne, draait de Russische president Vladimir Poetin de gaskraan steeds verder dicht. En dat zorgt ervoor dat we meer aan de pomp betalen en onze energierekening in sommige gevallen zien verdubbelen.

Eerste signalen waren er vorig jaar al

Daar komt bij dat de inflatie sinds vorig jaar augustus flink stijgt. Die werd toen ook gedreven door de hogere energieprijzen, terwijl de oorlog in Oekraïne nog niet was begonnen. De eerste signalen waren er dus al.

Tel daar de problemen in de toeleveringsketens bij op vanwege de lockdowns in vooral China en de naweeën van alle coronamaatregelen in Europa. Een kostencrisis is dan niet meer af te wenden.

Het kabinet heeft onlangs bekendgemaakt dat er pas vanaf volgend jaar maatregelen worden genomen om de pijn van de torenhoge inflatie te verzachten. Daarvoor wordt een pakket van 14 miljard euro uitgetrokken.

'Daarmee lossen we de problemen niet op'

"Veel te laat", zegt voorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie. "Bovendien wordt de koopkrachtreparatie nu bij de vermogenden weggehaald. Het is gewoon een nivelleringsfeestje, waardoor de inkomensverschillen worden verkleind. Maar daarmee lossen we de problemen niet op. Ook mensen met een fatsoenlijk inkomen wonen in huurhuizen waarbij ze de energievoorziening niet in eigen hand hebben."

Ook vakbonden en werkgevers laten het afweten. In plaats van een sociaal akkoord te sluiten om de koopkracht van werknemers te verbeteren, is het vooral vasthouden aan de eigen plannen en standpunten.

De FNV heeft aangekondigd de dag voor Prinsjesdag met een forse looneis te komen om het koopkrachtverlies van werknemers te compenseren. De vakbond gaf eerder al aan voor volledige prijscompensatie te gaan. Werkgevers zien daar niets in. En zo slaat ook de polder in de kostencrisis geen deuk in een pakje boter.