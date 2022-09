Nederland krijgt een bedrag van 4,7 miljard euro uit het Europees coronaherstelfonds. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie donderdag bekendgemaakt.

Het kabinet heeft zijn herstelplan in juli ingediend bij de Europese Commissie. In het pakket is behalve voor vergroening en digitalisering, hervormingen op de arbeids- en huizenmarkt, de zorgsector en bestrijding van belastingontwijking ook veel aandacht voor energie.

Zo wil Den Haag geld uit het herstelplan gebruiken voor de uitbreiding van windenergie op zee en voor energiebesparingen door de installatie van (hybride) warmtepompen.

De EU-leiders riepen het herstelfonds kort na de uitbraak van de coronacrisis in het leven om de economische klappen van de pandemie op te vangen. Lidstaten konden verder met hervormingen en extra investeringen de groene en digitale transitie doorvoeren en hun economieën veerkrachtiger maken.

Het fonds van ongeveer 800 miljard euro bestaat uit leningen en subsidies, maar Nederland maakt alleen gebruik van subsidies.

Nederland was het laatste EU-land dat een beroep deed op het miljardenfonds. De aanvraag werd opgehouden doordat de kabinetsformatie zich maar bleef voortslepen. De verwachting is dat de eerste uitbetaling begin volgend jaar plaatsvindt.