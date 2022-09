Ondernemers die tijdens de coronacrisis een belastingschuld van meer dan 10.000 euro hebben opgebouwd, krijgen niet vijf, maar zeven jaar de tijd om af te lossen. Ook kunnen ze een eenmalige betaalpauze van drie maanden inlassen en per kwartaal betalen in plaats van per maand.

Het kabinet verbindt wel enkele voorwaarden aan de verlenging. Dit moet voorkomen dat bedrijven die niet voor de regeling in aanmerking komen er toch gebruik van maken.

Bedrijven die van belastinguitstel gebruik hebben gemaakt, maar er financieel goed voor staan, komen niet in aanmerking voor de verlenging. Datzelfde geldt voor ondernemingen die tijdens de coronacrisis een hoge belastingschuld hebben opgebouwd, maar daarvoor geen of nauwelijks winst hebben geboekt. Bedrijven met een schuld lager dan 10.000 euro krijgen ook nul op het rekest.

Ondernemers moeten voor de regeling een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Hieruit moet blijken dat de schuld niet binnen vijf jaar, maar wel binnen zeven jaar afgelost kan worden. De Belastingdienst toetst het verzoek aan de aangeleverde gegevens. Bij een schuld vanaf 50.000 euro wordt meer onderbouwing gevraagd dan bij een schuld van tussen de 10.000 en 50.000 euro.

Ondernemers beginnen vanaf 1 oktober met het aflossen van de belastingschuld die ze tijdens de coronapandemie hebben opgebouwd. Het tijdelijke uitstel van belastingbetaling was onderdeel van het coronasteunpakket.

Momenteel hebben 269.000 ondernemers nog een openstaande belastingschuld van ruim 19 miljard euro. In totaal hebben zo'n 400.000 ondernemers gebruikgemaakt van het uitstel.