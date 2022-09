Het NS-treinverkeer ligt vrijdag opnieuw volledig plat vanwege een staking. Alleen luchthaven Schiphol is bereikbaar via het traject Utrecht Centraal-Amsterdam-Zuid-Schiphol Airport. Het spoorbedrijf en de vakbonden liggen nog steeds in de clinch over een nieuwe cao. Gesprekken tussen beide partijen hebben donderdag opnieuw niets opgeleverd.

Reizigers die vanuit een andere richting komen en naar Schiphol willen, wordt geadviseerd voor alternatief vervoer te kiezen. De luchthaven adviseert mensen rekening te houden met extra reistijd. "Verder zetten we extra verkeersregelaars in en is er meer ruimte voor taxi's", zegt een woordvoerder.

Het NS-treinverkeer komt vrijdag in heel Nederland stil te liggen door de staking. Het spoorbedrijf ziet geen mogelijkheid om op een veilige manier een dienstregeling op te tuigen, omdat veel treinen dagelijks door meerdere regio's rijden.

De vakbonden VVMC, FNV en CNV zijn woensdag ingegaan op een uitnodiging van de NS om de gesprekken te hervatten. De cao-onderhandelingen zijn donderdag voortgezet, maar een akkoord is op dit moment nog ver weg.

De NS kampte de afgelopen weken al met regionale stakingen die het treinverkeer ernstig ontregelden. Het bedrijf kwam dinsdag met een nieuw bod, waarbij personeel er per 1 juli met terugwerkende kracht 5 procent bij krijgt. Met de jaarwisseling zou daar nog 2,5 procent bij komen.

De bonden zijn nog niet tevreden. Ze willen meer toezeggingen op het gebied van de aanpak van de werkdruk en het ziekteverzuim binnen de NS.