De Europese energieministers komen vrijdag bijeen om te praten over maatregelen om de gevolgen van de hoge energieprijzen in te dammen. Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen maakte woensdag al een aantal plannen bekend die aan de Europese ministers zullen worden voorgesteld. Wat betekent dit voor jou?

Europese leiders werken al maanden aan een plan om de gevolgen van de hoge energieprijzen in te dammen. Toen Rusland afgelopen weekend besloot de Nord Stream 1-gaspijpleiding langer dicht te houden dan gepland, werden maatregelen nog urgenter. Daarom heeft de Europese Commissie de ministers van Energie bijeengeroepen.

Volgens Louise van Schaik, onderzoeker bij het Clingendael Instituut, is het moeilijk in te schatten hoe de verschillende EU-landen tegen de voorgestelde maatregelen aankijken. "Maar de stress loopt op in Brussel. Mensen kunnen de energierekening nu al bijna niet meer betalen. Daardoor neemt de onrust onder de bevolking toe. Ik snap dat overheden daar iets tegen willen doen."

Kan een prijsplafond helpen?

De belangrijkste maatregel die voorzitter Von der Leyen heeft genoemd is het invoeren van een prijsplafond voor Russisch gas. Dat houdt in dat in de hele EU dan geen gas meer boven een bepaalde prijs wordt ingekocht. Dit plan is volgens Van Schaik een "noodknop", die kan helpen maar ook voor meer problemen kan zorgen.

Rusland heeft namelijk gezegd helemaal geen gas meer te leveren als de EU een prijsplafond instelt. Landen in Centraal-Europa, die nog erg afhankelijk zijn van Russisch gas, hebben dan een probleem.

"Anderzijds kan het ook zijn dat Poetin toch gas blijft leveren aan centraal Europa", zegt de onderzoeker. "Dan haal je met een prijsplafond alleen de speculatie eraf."

Gevolgen op de lange termijn

De maatregelen die de EU-ministers vrijdag bespreken, lossen het energieprobleem wellicht op korte termijn gedeeltelijk op. Maar we moeten volgens Van Schaik oppassen voor mogelijke langetermijngevolgen. Een prijsplafond kan voorkomen dat een brood nu 10 euro gaat kosten en de verwarming niet meer aan kan, maar op een gegeven moment wordt daardoor ook het gas schaars.

"Er is al vaak gezegd dat de burger niet in de kou komt te zitten. Als we straks te weinig gas hebben, zullen we dan bijvoorbeeld fabrieken moeten sluiten." Dit kan volgens de onderzoeker leiden tot een domino-effect: "Als een kunstmestfabriek sluit, leidt dat uiteindelijk tot minder eten op je bord."

Dat kan dan namelijk niet meer geproduceerd worden. De burger voelt dat nu nog niet in de portemonnee, maar het heeft op den duur ook gevolgen.

Staatssteun voor energiebedrijven?

Andere maatregelen die de Europese commissie vrijdag aan de ministers zal voorstellen zijn een maximum aan inkomsten voor producenten van schone energie, zoals uit wind en zon, en een solidariteitsheffing voor olie- en gasbedrijven. Deze bedrijven maken nu grote winsten. Een deel van dat geld zou juist terecht moeten komen bij huishoudens en bedrijven die in de problemen zijn gekomen door de hoge prijzen voor stroom en gas.

"Deze voorgestelde maatregelen laten zien dat we op dit moment gewoon geen goede marktwerking hebben", stelt Van Schaik. Zij ziet de energiecrisis net als de bankencrisis in 2008: "We hebben ons toen gerealiseerd dat banken eigenlijk een publiek goed zijn, die ook publiek moeten worden gered als het slecht gaat."

Volgens de onderzoeker geldt voor de energiesector nu hetzelfde en moet ook ingegrepen worden. In Duitsland en Frankrijk is dit al gaande: daar krijgt een aantal energiebedrijven inmiddels staatssteun.

Druk op Groningen

Van Schaik voorziet dat naast deze maatregelen de druk vanuit Europa zal toenemen om meer gas op te pompen in Groningen.

"Maar het zijn stuk voor stuk geen oplossingen op de lange termijn. We moeten gewoon minder gas gaan gebruiken. De alternatieven zijn er al en tijdens de coronacrisis konden we ook opeens heel snel vaccins produceren. Als we nu hetzelfde doen met warmtepompen, komen we een heel eind."