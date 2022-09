De gemiddelde energierekening van Britse huishoudens zal vanaf oktober de komende twee jaar niet meer dan 2.500 pond (omgerekend zo'n 2.875 euro) bedragen. De Britse premier Liz Truss heeft donderdag maatregelen aangekondigd en trekt miljarden uit om de inwoners van Engeland, Schotland en Wales te beschermen tegen de stijgende energieprijzen.

Deskundigen en liefdadigheidsinstellingen waarschuwden er eerder al voor dat veel Britten komende winter in de problemen zullen komen als ze niet worden geholpen bij het betalen van de torenhoge energierekeningen. Dat betekent onder meer dat ze grote moeite zullen hebben om in hun dagelijkse basisbehoeften te voorzien.

De Britse regering wil verder de binnenlandse energieproductie opvoeren en meer vergunningen beschikbaar stellen voor olie- en gasproductie in de Noordzee.

"We steunen dit land deze en volgende winter en pakken de diepere oorzaken van de hoge energieprijzen aan, zodat we nooit meer in dezelfde situatie terechtkomen", zei Truss tegen het parlement.