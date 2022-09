De Europese Centrale Bank (ECB) gaat zijn rente verhogen met 0,75 procentpunt. Daarmee wil de toezichthouder de gierende inflatie beteugelen. Het is de tweede grote renteverhoging in korte tijd. In juli schroefde de ECB zijn rente ook al met 0,5 procentpunt op. Mogelijk volgen de komende maanden nieuwe verhogingen.

Het gaat om de rente die reguliere banken, zoals Rabobank en ING, krijgen als ze geld stallen bij de ECB. Die rente is nu nog 0,0 procent, maar gaat door de verhoging naar 0,75 procent.

De centrale bank hoopt dat reguliere banken als gevolg hiervan hun eigen rentes ook gaan verhogen, bijvoorbeeld de rente die consumenten krijgen voor hun spaargeld. Daardoor wordt er meer gespaard en minder uitgegeven. Als consumenten minder uitgeven, komt er minder vraag naar goederen en diensten en dalen de prijzen daarvan, is de gedachte.

De aangekondigde verhoging van donderdag is de grootste ooit sinds de invoering van de euro. Volgens de ECB is zo'n tweede grote stap nodig om verdere prijsverhogingen tegen te gaan. De toezichthouder wil een jaarlijkse inflatie van 2 procent. In augustus was de inflatie in de eurozone maar liefst 9,1 procent.

Huishoudens en bedrijven in Europa hebben daar veel last van, onder meer doordat gas, benzine en voeding fors duurder zijn geworden. Veel mensen komen hierdoor in financiële problemen.

De vorige verhoging in juli heeft overigens nog niet gezorgd dat we op al ons spaargeld rente krijgen. Bij veel banken moeten spaarders het nog steeds zonder rente doen. Wel besloten onder meer ABN AMRO en ING om te stoppen met negatieve rentes voor wie veel spaargeld had. En wie zijn geld via een deposito een jaar of langer wegzet, kan er al wel rente op krijgen.

De ECB verwacht door de aanhoudend hoge prijzen dat de economie in Europa minder hard groeit dan eerder gedacht. Wel verwacht de centrale bank dit jaar nog steeds een plus van 3,1 procent. Volgend jaar zou sprake zijn van een kleinere groei van 0,9 procent.