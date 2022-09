Medewerkers van regionale vervoersbedrijven in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg leggen donderdag het werk neer om een nieuwe cao af te dwingen. Het is de derde dag op rij dat er stakingen zijn in het streekvervoer.

Volgens FNV-bestuurder Marijn van der Gaag is er sprake van een grote stakingsbereidheid. De werknemers willen dat de inflatie gecompenseerd wordt en eisen verder een loonsverhoging van 100 euro bruto per maand. Ook moeten er afspraken worden gemaakt om de hoge werkdruk aan te pakken.

Woensdag werd al gestaakt in de provincies Utrecht en Noord-Holland. Ov-medewerkers in Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland legden dinsdag het werk neer. Vrijdag gebeurt dat in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.

Op vrijdag 16 september is er een landelijke staking in het streekvervoer. Op die dag is het de bedoeling dat nergens streekbussen en regionale treinen rijden.