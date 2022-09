Kim Kardashian heeft haar eigen private-equitybedrijf gelanceerd, zo maakte de realityster woensdag bekend op Twitter. Het bedrijf heet SKKY Partners en zal zich richten op investeringen in consumenten- en mediabedrijven.

Kardashian richt SKKY Partners op met Jay Sammons, een ervaren persoon in dit vakgebied. Sammons was eerder actief voor een grote Amerikaanse investeringsmaatschappij waar hij met merken als Supreme, Moncler en Beats by Dr. Dre. werkte. Kris Jenner, de moeder van Kim, wordt ook partner in het bedrijf.

Het is niet de eerste keer dat Kardashian een bedrijf opricht. Ze heeft de afgelopen jaren het kledingmerk Skims, dat zich voornamelijk op shapewear richt, tot een groot succes gemaakt. Het bedrijf is momenteel meer dan 3 miljard dollar (3 miljard euro) waard.

Kardashian lanceerde eerder dit jaar haar eigen huidverzorgingsmerk genaamd SKKN BY KIM.