De komende acht jaar moeten er 60.000 studentenwoningen bij komen in Nederland. Het gaat dan niet alleen om nieuwbouw, maar ook om het beter benutten van bestaande bouw. Dat heeft minister Hugo de Jonge (Wonen) donderdag bekendgemaakt.

Momenteel is er een groot tekort aan goede studentenkamers. De verwachting is dat dit de komende jaren erger wordt doordat het aantal studenten groeit, onder meer door de komst van veel buitenlandse studenten.

In acht jaar moeten er daarom 60.000 betaalbare studentenwoningen worden gerealiseerd. Belangrijk onderdeel is het stimuleren van hospitaverhuur, waarbij woningeigenaren een deel van hun huis verhuren aan studenten. Verder moeten er 37.500 flexwoningen bij komen binnen nu en twee jaar.

De Jonge heeft hierover afspraken gemaakt met gemeenten, woningcorporaties, particuliere beleggers en studenten. Zo zijn er met gemeenten afspraken gemaakt over huisvesting in plaatsen die vlak bij studentensteden liggen en over tijdelijke huisvesting op de campussen van universiteiten.