Energieleverancier Budget Thuis heeft een boete van 1,8 miljoen euro gekregen van toezichthouder ACM. Het bedrijf achter de merken NLE en Budget Energie kreeg de boete, omdat het klanten heeft misleid bij telefonische verkoop.

Consumenten werden thuis opgebeld door tussenpersonen die niet vertelden dat ze namens Budget Thuis belden om een energiecontract aan te bieden. Dat is verboden. Ze zeiden bijvoorbeeld dat ze belden vanwege een energiemeting of omdat er sprake was van een landelijke prijsverlaging.

Verder hielden deze bellers belangrijke informatie achter over de looptijd van een contract, opzegvergoedingen en tarieven. In andere gevallen werd deze informatie wel gedeeld, maar pas laat in het gesprek. Het gaat om telefonische verkoop in de jaren 2019 en 2020. De boete is inmiddels betaald.

De ACM doet de laatste tijd onderzoek naar energieleveranciers. Dat resulteerde eerder al in een boete van 400.000 euro voor DGB Energie vanwege misleiding. Nu is daar dus een tweede boete van 1,8 miljoen euro bij gekomen voor Budget Thuis.