De prijzen voor olie en brandstof zijn de laatste dagen verder gedaald. Een vat Noordzeeolie kost nu voor het eerst sinds begin februari minder dan 90 dollar (89,90 euro). Benzine werd de afgelopen dagen eveneens goedkoper.

Handelaren betaalden donderdagochtend voor een vat Noordzeeolie 88,61 dollar. Een week geleden was dat nog zo'n 6 dollar meer. Ook de prijs van Amerikaanse olie daalde binnen een paar dagen met zo'n 7 procent naar 82,59 dollar.

De gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine zakte eveneens en staat nu op 2,152 euro, blijkt uit gegevens van consumentencollectief UnitedConsumers. Ook dat is het laagste punt sinds begin februari. In de tussenliggende maanden schoot de prijs omhoog naar soms zelfs meer dan 2,50 euro.

Dat de benzineprijs de laatste tijd daalt, komt vooral door de lagere olieprijs. Die zakt doordat er angst is voor een recessie vanwege de aanhoudende inflatie. Als de economie krimpt, is er minder vraag naar olie.

Opvallend is dat de dieselprijs veel minder hard is gedaald dan die van benzine. De gemiddelde adviesprijs is nu 2,185 euro. Dat is dus ruim 3 cent meer dan benzine.

Diesel tot voor kort nooit duurder dan benzine

Dat diesel duurder is dan benzine was tot twee weken geleden nog nooit voorgekomen. Dat diesel nu duurder is, komt onder meer doordat de accijns op benzine sterker is verlaagd dan op diesel. Ook speelt mee dat diesel vaker als alternatief dient voor peperduur aardgas en dat het vaker wordt gemaakt van Russische olie, die nu steeds minder wordt gebruikt.

Overigens is de prijsdaling van olie en brandstof relatief. Zo kostte een liter benzine tot een jaar geleden nooit meer dan 2 euro. Ook de olieprijs was een jaar geleden beduidend lager. Voor een vat Noordzeeolie betaalde je toen iets meer dan 70 dollar.