De prijs van een frietje speciaal of patatje met kan dit najaar weleens flink oplopen. Door duurder graan, schaarse zonnebloemolie en vooral hoge energieprijzen zullen veel snackbars hun prijzen opschroeven. Dat zegt directeur Frans van Rooij van frituurdersvereniging ProFri.

Net als veel andere sectoren hebben ook cafetaria's te maken met hoge energieprijzen. En daar hebben de frietverkopers op verschillende manieren last van.

Allereerst omdat ze de olie moeten verwarmen waarin ze de friet en snacks bakken. Verder wordt veel friet voorgebakken in de fabriek, die dus ook energie nodig heeft. Daardoor moeten de cafetaria's meer betalen als ze die voorgebakken friet inkopen. En de transportkosten nemen ook toe.

Een ander probleem is dat voor frituren veel zonnebloemolie wordt gebruikt. Maar door de Russische inval in Oekraïne werd die olie zeer schaars, waardoor de prijs opliep. Datzelfde probleem was er met graan, dat nodig is om paneermeel te maken voor verschillende snacks.

"Een deel van de cafetaria's heeft de prijzen de afgelopen tijd al verhoogd", zegt Van Rooij. "En dat worden er waarschijnlijk steeds meer, omdat ondernemers die gestegen kosten op een gegeven moment gewoon niet meer zelf kunnen betalen." Hoe groot die prijsverhogingen zijn, weet hij niet precies. "Maar het gaat niet om een dubbeltje."

Ook sluit ProFri niet uit dat er volgend jaar minder aardappelen beschikbaar zijn voor de frietbakkers. Boeren die hun aardappelen op de vrije markt verkopen, kiezen er mogelijk voor om de oogst van dit jaar eerder te verkopen aan de aardappelverwerkende industrie.

Dit doen ze omdat aardappelen geconditioneerd moeten worden bewaard en dat kost heel veel energie. Als ze in plaats daarvan de aardappelen nu al meteen verkopen, scheelt dat een hoop geld volgens Van Rooij. "Maar dan is er in de loop van volgend jaar mogelijk minder voor de frietbakkers. En de aardappelen die er wel zijn, zijn dan een stuk duurder."